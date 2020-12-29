Баскетбольный "Зенит" проведет матчи в новом году со зрителями

На "СИБУР Арену" допустят до 15% от общей вместимости стадиона.

В субботу, 2 января, источник в Роспотребнадзоре рассказал изданию "Фонтанка", что руководство баскетбольного клуба "Зенит" достигло договоренности на проведение домашних матчей в 2021 году присутствии болельщиков.

Так, на "СИБУР Арену" допустят до 15% от общей вместимости стадиона. Горожане смогут купить билеты на два матча в Единой Лиге ВТБ против "Автодора" (10 января) и "Локомотива-Кубани" (31 января), а также две игры в Евролиге против "Жальгириса" (15 января) и "Анадолу Эфес" (21 января).

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