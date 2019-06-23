"Зенит" проиграл "Олимпиакосу" в матче баскетбольной Евролиги

Финальный счет остановился на отметке 66:75 в пользу греков.

Баскетбольная команда "Зенита" уступила греческому "Олимпиакосу" в матче Евролиги 5 ноября. Финальным счетом игры стали цифры 66:75.

Петербургский клуб обгонял соперников по результатам первой и четвертой четвертей (20:19 и 23:17), после второй и третьей "Зенит" отставал (7:22 и 16:17). Лидерами матча со стороны российской команды признали защитников Кевина Пангоса и Билли Барона, форвардов Уилла Томаса и Алекса Пойтресса.

На следующей неделе, 11 ноября, "Зенит" сразится с "Олимпией Милан".

Тем временем, футбольный матч Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Лацио" закончился ничьей.

Фото: Баскетбольный клуб "Зенит" / "ВКонтакте"