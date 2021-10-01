"Олимпиакос" обыграл "Фенербахче" в матче Лиги Европы

Игра закончилась со счетом

Греческая команда "Олимпиакос" обыграла турецкий "Фенербахче" в матче Лиги Европы. Игра проводилась в Стамбуле в рамках второго тура группового этапа. Клубы выступают в группе D. Встреча завершилась с результатом 3:0. Спортсмен по имени Георгиос Масурас реализовал дубль. Он забил в ворота соперников два мяча на 63 и 68 минутах. Ранее на 6 минуте голом отметился Тикиньо.

Напомним, что сейчас с 6 очками "Олимпиакос" возглавляет турнирный список в группе. На втором месте расположились игроки из клуба "Айнтрахт" с 4 очками. За ними - "Фенербахче" (1 очко) и "Антверпен".

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Фото и видео: YouTube / R7 Sprts