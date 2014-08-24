"Зенит" по пенальти победил "Фенербахче" в товарищеском матче

Сразу два 11-метровых отразил голкипер петербуржцев, Михаил Кержаков.

Футбольный "Зенит" из Санкт-Петербурга одержал победу над грозным турецким соперником. Товарищеский матч с турецким "Фенербахче" закончился серией пенальти, в которой сильнее оказались именно сине-бело-голубые. На 3 забитых 11-метровых соперника наши спортсмены ответили 4 голами. Главным героем встречи стал вратарь петербуржцев Михаил Кержаков, отразивший сразу два пенальти в исполнении противника.

Сообщается, что игра с клубом из Стамбула проходила при внушительном стечении фанатов. Всего посмотреть на матч против турков пришли 35421 зрителя. Игра не изобиловала голевыми моментами и в целом была равна. В то же время не обошлось без неприятных сюрпризов. На 25-й минуте матча из-за травмы был заменен полузащитник "Зенита" Клаудиньо. В серии пенальти точнее оказался "Зенит" - 4:3.

Отметим, что 15 июля "Зенит" ждёт матч за Суперкубок России против ЦСКА в Казани.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"