Второй тайм матча ЛЕ начался с минуты молчания в память о Елизавете II

Футболисты из "Арсенала" и "Цюриха" почтили память британского монарха.

Второй тайм матча первого тура группового этапа Лиги Европы начался с минуты молчания в память о скончавшейся британской королеве Елизавете II. Память монарха почтили спортсмены из швейцарского "Цюриха" и английского "Арсенала". Матч проводился в столице Швейцарии Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 вечера по времени Москвы. К концу первого периода британцы выигрывали у соперников с результатом 2:1. Оба футбольных клуба выступают в группе А. Вместе с ними в розыгрыше путевок участвуют ПСВ из Нидерландов и "Будё-Глимт" из Норвегии.

Напомним, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни. Премьер Великобритании Трасс назвала смерть королевы Елизаветы II шоком для нации и мира.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

