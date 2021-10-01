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"Лион" разгромил "Брондбю" в матче Лиги Европы

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Игра завершилась со счетом 3:0.

Французский клуб "Лион" разгромил датский "Брондбю" в матче Лиги Европы. Встреча состоялась в рамках второго тура группового этапа футбольного турнира. Команды представляют группу А. Игра завершилась с результатом 3:0. Забитыми голами отметились на 64 и 71, 86 минутах Карл Токо-Экамби (реализовал дубль) и Уссем Ауар.

По итогам двух игр в турнирной таблице группы с 6 очками лидирует "Лион". "Спарта"расположилась на второй позиции с 4 очками. Следом за ними идут датчане с 1 очком. "Рейнджерс" не заработали ни одного очка в ЛЕ.

"Локомотив" не выстоял в Риме против "Лацио".

Фото и видео: FOX Sports

Теги: брондбю, второй тур, дуль, лига европы, лион
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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