"Лион" разгромил "Брондбю" в матче Лиги Европы

Игра завершилась со счетом 3:0.

Французский клуб "Лион" разгромил датский "Брондбю" в матче Лиги Европы. Встреча состоялась в рамках второго тура группового этапа футбольного турнира. Команды представляют группу А. Игра завершилась с результатом 3:0. Забитыми голами отметились на 64 и 71, 86 минутах Карл Токо-Экамби (реализовал дубль) и Уссем Ауар.

По итогам двух игр в турнирной таблице группы с 6 очками лидирует "Лион". "Спарта"расположилась на второй позиции с 4 очками. Следом за ними идут датчане с 1 очком. "Рейнджерс" не заработали ни одного очка в ЛЕ.

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Фото и видео: FOX Sports