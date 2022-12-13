Стало известно, где продолжит карьеру Деян Ловрен

Футболист дважды выиграл Суперкубок России.

Капитан "Зенита" Деян Ловрен переходит во французский "Лион". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Клубы договорились о переходе центрального защитника. Руководство петербургской команды поблагодарило спортсмена за профессионализм и самоотдачу в каждом матче. Ему пожелали удачи в новом составе.

Добавим, что Ловрен принял участие в 63 матчах в команде "Зенита". Он забил три мяча, а также сделал три результативные передачи. Напомним, футболист дважды выиграл Суперкубок России.

Ранее на Piter.tv: "Зенит" получит 2 млн евро за трансфер Ловрена в "Лион".

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"