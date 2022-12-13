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Стало известно, где продолжит карьеру Деян Ловрен
Сегодня, 14:16
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Стало известно, где продолжит карьеру Деян Ловрен

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Футболист дважды выиграл Суперкубок России.

Капитан "Зенита" Деян Ловрен переходит во французский "Лион". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. 

Клубы договорились о переходе центрального защитника. Руководство петербургской команды поблагодарило спортсмена за профессионализм и самоотдачу в каждом матче. Ему пожелали удачи в новом составе.

Добавим, что Ловрен принял участие в 63 матчах в команде "Зенита". Он забил три мяча, а также сделал три  результативные передачи. Напомним, футболист дважды выиграл Суперкубок России.

Ранее на Piter.tv: "Зенит" получит 2 млн евро за трансфер Ловрена в "Лион".

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

 

Теги: деян ловрен, зенит, капитан зенита, лион, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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