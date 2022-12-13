"Зенит" получит 2 млн евро за трансфер Ловрена в "Лион"

Ожидается, что футболист подпишет контракт с клубом из Франции на два года.

Защитник "Зенита" Деян Ловрен близок к переходу в "Лион". Об этом сообщает "РБ Спорт".

По информации источника, сине-бело-голубые получат от французского клуба 2 млн евро за трансфер 33-летнего хорвата. Ранее Ловрен уже выступал за "Лион" с 2010-го по 2013 год. Ожидается, что футболист подпишет контракт с клубом на два года.

Деян Ловрен играет в "Зените" с лета 2020 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал двукратным чемпионом России и обладателем трех Суперкубков России. На его счету 63 матча и три забитых мяча.

Ранее мы сообщали, что на ЧМ капитан "Зенита" Ловрен устроил скандал с журналистами.

Фото: fc-zenit.ru