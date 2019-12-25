На ЧМ капитан "Зенита" Ловрен устроил скандал с журналистами

Футболист подумал, что пресса над ним смеется и сделал колкое замечание работникам СМИ.

Капитан "Зенита" Деян Ловрен стал фигурантом скандала на чемпионате мира в Катаре. В микст-зоне игрок после матча поругался с журналистами. В Хорватском футбольном союзе извинились за поведение футболиста. Об этом сообщает хорватский портал 24sata.

В субботу, 17 декабря, Хорватия одержала победу над Марокко и получила бронзу на ЧМ по футболу. После игры Ловрен прошел мимо хорватских журналистов, а когда услышал их смех, подумал, что представители прессы над ним подтрунивают. Футболист вышел из себя и сделал журналистам замечание.

Вы не гордитесь нами. Мои хорошие, вы не верили в меня с самого начала, и теперь вы смеётесь над всем этим. А ты вообще воняешь! Ты и эта леди! Деян Ловрен, футболист

Журналисты попытались объяснить Ловрену, что смеялись не над ним. Подробности уточняются.

Руководство "Зенита" пока не прокомментировало ситуацию. В телеграм-канале и группе петербургского футбольного клуба сейчас можно увидеть только поздравления.

Ранее на Piter.tv: в чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"