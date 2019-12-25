Игра закончилась со счетом 1:0.

Московский клуб "Локомотив" не выстоял в Риме против "Лацио". Завершилась встреча в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. "Железнодорожники" в пропустили в мяча в свои ворота и ни разу так и не ответили соперникам. Голами в составе победителей отличились на 13 и 38 минутах спортсмены Тома Башич и Патрисио Габаррон.

Напомним, что в следующем третьем туре российский "Локомотив" примет на домашней футбольной арене турецкий "Галатасарай". Эта команда лидирует в группе с четырьмя очками. Матч запланирован на 21 октября.

К настоящему моменту "Локомотив" после двух туров находится на последнем месте в турнирном рейтинге. Он выступает в группе F. Команда смогла завоевать только 1 очко. Вторая позиция списка отдана "Лацио" с 3 очками. На третьем месте расположился "Марсель" с 2 очками.

"Монако" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в Лиге Европы.

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