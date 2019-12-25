Игра завершилась со счетом 1:1.

"Монако" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в Лиге Европы. В рамках второго матча группового этапа турнира футболисты из одноименной страны смогли забить испанским противником только один мяч. Отметился на 16 минуте Аксель Дисаси. Гостям на 53 минуте встречи ответил спортсмен по имени Микель Мерино.

Напомним, что российский полузащитник клуба "Монако" Александр Головин вышел на замену только на 66-й минуте игры. Встречу обслуживала бригада отечественных арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В группе с четырьмя очками лидируют ПСВ и "Монако". За ними место занимают испанцы с 2 очками. Следом - "Штурм" с 0 очков.

"Рома" победила "Зарю" в Лиге конференций.

Фото: Pixabay.com