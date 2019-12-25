Игра завершилась со счетом 3:0.

"Рома" победила "Зарю" в Лиге конференций. Итальянцы обыграли на футбольном поле украинскую команду в рамках второй игры группового этапа турнира. Игроки выступают в группе С. Матч проводился в Запорожье и завершился с результатом 3:0. Забитыми мячами в ворота соперников могут похвастаться Стефан Эль-Шаарави , Крис Смоллинг и Тэмми Абрахам. Они реализовали голы на 7, 66 и 68 минутах.

В параллельном матче группы С софийский ЦСКА на домашней арене сыграл вничью с норвежским клубом "Буде-Глимт". Игра завершилась с результатом 0:0. По итогам двух матчей лидером гонки является "Рома". Команда смогла набрать 6 очков. За ней следует с 4 очками "Буде-Глимт", ЦСКА (1 очко) и "Заря" (0).

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