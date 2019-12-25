Жадо призвал голосовать за Макрона во втором туре выборов

Кандидат от партии "Зеленых" намерен поддержать Эмманюэля Макрона на пост главы Франции.

Кандидат в президенты Франции, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо призвал своих сторонников во втором этапе голосования за главу государства отдать голоса в поддержку действующего лидера страны Эмманюэля макрона. Сам политик не смог пройти дальше первого этапа голосования.

Я призываю избирателей заблокировать крайне правых, опустив в урну бюллетень Эммануэля Макрона 24 апреля. Янник Жадо, кандидат в президенты Франции

Напомним, что на первом этапе на высший государственный пост Франции претендовали 12 местных политиков. Лидирующую позицию занял Эммануэль Макрон. Народ также голосовал за руководителя крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидата крайне правых взглядов Эрика Земмура, лидера партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, секретаря Коммунистической партии Фабьена Русселя, мэра Парижа Анн Идальго.

Дюпон-Эньян призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов.

Фото и видео: YouTube / Yannick Jadot 2022

