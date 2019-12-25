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Дюпон-Эньян призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов
Сегодня, 9:37
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Дюпон-Эньян призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов

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Политик призвал избирателей не отдавать свои голоса Эмманюэлю Макрону.

Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян призвал голосовать во втором туре за Марин Ле Пен. Соответствующее заявление политик, руководитель правой партии "Вставай, Франция" сделал перед публикой в собственном предвыборном штабе. Он выступил по результатам первого этапа голосования. Мужчина смог набрать только 2% голосов поддержки населения.

Что касается меня, то очевидно, я чистосердечно призываю и я проголосую за Марин Ле Пен.

Николя Дюпон-Эньян, кандидат в президенты Франции

Французский политик также призвал голосовать против действующего главы государства Эммануэля Макрона для того, чтобы "избежать исчезновения Франции". 

Пекресс призвала голосовать за Макрона во втором туре выборов.

Фото и видео: YouTube / Nicolas Dupont-Aignan

Теги: второй тур, марин ле пен, николя дюпон-эньян, президентские выборы, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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