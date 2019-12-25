Пекресс призвала голосовать за Макрона во втором туре выборов

Валери Пекресс считает итоги первого тура президентских выборов Франции разочарованием.

Французский политик Валери Пекресс призвала голосовать за действующего главу государства Эмманюэля Макрона во втором туре президентских выборов. Кандидат в рамках первого этапа голосования получает только пятую позицию рейтинга. Она представляла на мероприятии партию правых центристов.

Сегодня я сильно переживаю за будущее нашей страны, так как еще никогда крайне правые не были близки к тому, чтобы победить… Я сознательно буду голосовать за Макрона. Валери Пекресс, кандидат в президенты Франции

Валери Пекресс признала перед избирателями, что потерпела поражение на президентских выборах во Франции. Итоги первого тура для себя она считает разочарованием. Политик смогла получить 5,1% поддержки населения.

Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен во втором туре выборов.

Фото и видео: YouTube / Valérie Pécresse