Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен во втором туре выборов

Кандидат в президенты Франции от левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан Люк Меланшон призвал своих избирателей на голосовать за представительницу движения "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По данным exit-poll, политик занимает по итогам первого тура голосования третье место, поэтому не проходит в следующий этап. Известно, что во втором туре друг против друга выступят действующий глава государства Эмманюэль Макрон и марин Ле Пен.
Нельзя дать власть мадам Ле Пен.
Жан Люк Меланшон, кандидат в президенты Франции
Мужчина выступил после оглашения предварительных итогов в собственном предвыборном штабе. Он несколько раз попросил собравшихся продолжать борьбу за Францию.
Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции после подсчета 97% голосов.
Фото и видео: YouTube / JEAN-LUC MÉLENCHON
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