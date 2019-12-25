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Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен во втором туре выборов
Сегодня, 8:03
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Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен во втором туре выборов

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Политик призвал поддержать Эмманюэля Макрона.

Кандидат в президенты Франции от левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан Люк Меланшон призвал своих избирателей на голосовать за представительницу движения "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По данным exit-poll, политик занимает по итогам первого тура голосования третье место, поэтому не проходит в следующий этап. Известно, что во втором туре друг против друга выступят действующий глава государства Эмманюэль Макрон и марин Ле Пен.

Нельзя дать власть мадам Ле Пен.

Жан Люк Меланшон, кандидат в президенты Франции

Мужчина выступил после оглашения предварительных итогов в собственном предвыборном штабе. Он несколько раз попросил собравшихся продолжать борьбу за Францию.

Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции после подсчета 97% голосов.

Фото и видео: YouTube / JEAN-LUC MÉLENCHON

Теги: второй тур, жан-люк меланшон, марин ле пен, президентские выборы, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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