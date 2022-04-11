Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции после подсчета 97% голосов

Вторую позицию занимает Марин Ле Пен.

Действующий глава Франции Эмманюэль Макрон лидирует в первом туре выборов президента страны после подсчета 97% голосов избирателей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД. Согласно предварительным результатам подсчета бюллетеней, политик набрал 27,41% голосов. На втором месте в рейтинге расположилась его оппонентка, представительница партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Она получила 24,03% голосов. На третьей позиции остается руководитель левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Четвертую позицию занял основатель французского движения "Реконкиста" Эрик Земмур с результатом в 6,97%. Остальные кандидаты в президенты страны набрали менее 5%.

Напомним, что 10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Явка избирателей составила около 75%. На высший государственный пост претендовали 12 кандидатов от различных политических движений. Второй тур запланирован на 24 апреля. В нем будут сражаться Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон.

Земмур призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов.

Фото и видео: YouTube / AFP