Земмур призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов

Политик объяснил, почему не следует выбирать на второй срок Макрона.

Кандидат в президенты Франции, занявший четвертое место по результатам первого тура голосования, Эрик Земмур призвал голосовать за Марин Ле Пен во втором туре. Представитель крайне правого движения считает, что стране будет лучше при правлении представителя "Национального объединения". Соответствующей информацией политик поделился со своими сторонниками, выступая в своем штабе. Он заметил, что при этом имел значительные расхождения с программой Ле Пен.

Если соперником выступает человек, которые позволил пустить во Францию 2 миллиона мигрантов, человек, который ни слова не сказал по поводу безопасности и миграционной проблемы, то я призываю своих избирателей проголосовать за Марин Ле Пен. Эрик Земмур, французский политик

Эрик Земмур добавил избирателям, что планирует и далее будет защищать республику и государственные идеи. При этом он признал, что допустил ряд ошибок, но берет на себя ответственность за них. Политик уточнил, что ни разу не прибегнул ко лжи во время своей предвыборной кампании и не получал очки за счет скандалов.

Ле Пен обещала "привести Францию в порядок" за пять лет в случае избрания президентом.

Фото: BFMTV