Ле Пен обещала "привести Францию в порядок" за пять лет в случае избрания президентом

Политик рассказал о своей предвыборной программе.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обещала "привести Францию в порядок" за пять лет в случае избрания себя на должность главы государства. С соответствующим обращением представитель партии "Национальное объединение", вышедшая во второй тур голосования,заявила своим сторонникам. Политик выступила после оглашения предварительных результатов по бюллетеням за первый тур.

Я приведу страну в порядок за пять лет. Я обеспечу независимость государства и сделаю Францию территорией мира. чтобы французы могли решать сами за себя и защищать собственные интересы. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции

Политик добавила, что намерена большое внимание уделять суверенитету страны во всех отраслях, чтобы граждане Франции могли сами за себя решать и защищать национальные интересы. Ле Пен видит необходимость бороться с восстановлением вопроса о безопасности, бороться с миграцией. При этом она указала избирателям на существование территориальных, культурных и социальных расколов в обществе, а также на разницу в оказании медицинской помощи и доступу к цифровым технологиям. По мнению Ле Пен, ее президентский план "полон больших амбиций для страны". В частности, она предлагает использовать референдумы для определения мер по важным государственным вопросам.

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Фото: www.bbc.co.uk

