Игра закончилась со счетом 1:0.

"Легия" победила "Лестер" в матче Лиги Европы. Польские футболисты одержали победу над англичанами с результатом 1:0. Встреча проводилась на территории Варшавы в рамках второго тура группового этапа турнира. Единственным забитым мячом отметился на 31 минуте Махир Эмерели.

Напомним, что в группе C на данный момент лидирует "Легия". Команда успела набрать 6 очков. Следом за ним идет московский "Спартак" с 3 очками. Далее в рейтинге расположились клубы из Италии и Англии - "Наполи" и "Лестер" набрали по по одному очку.

В следующий раз спортсмены из "Лестера" на выезде сыграют с московским "Спартаком". Игра запланирована на 20 октября. "Легия" днем позже встретится в гостом матче с итальянским "Наполи".

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