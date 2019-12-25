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"Легия" победила "Лестер" в матче Лиги Европы
Сегодня, 7:35
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"Легия" победила "Лестер" в матче Лиги Европы

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Игра закончилась со счетом 1:0.

"Легия" победила "Лестер" в матче Лиги Европы. Польские футболисты одержали победу над англичанами с результатом 1:0. Встреча проводилась на территории Варшавы в рамках второго тура группового этапа турнира. Единственным забитым мячом отметился на 31 минуте Махир Эмерели. 

Напомним, что в группе C на данный момент лидирует "Легия". Команда успела набрать 6 очков. Следом за ним идет московский "Спартак" с 3 очками. Далее в рейтинге расположились клубы из Италии и Англии - "Наполи" и "Лестер" набрали по по одному очку.

В следующий раз спортсмены из "Лестера" на выезде сыграют с московским "Спартаком". Игра запланирована на 20 октября. "Легия" днем позже встретится в гостом матче с итальянским "Наполи".

Россия сыграет против Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико на домашнем ЧМ по волейболу.

Фото: Pixabay.com

Теги: легия, лестер, лига европы
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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