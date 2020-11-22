Россия сыграет против Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико на домашнем ЧМ по волейболу

Турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

В Москве состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в 2022 году.

Российская команда сыграет в группе A против Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. Матч открытия турнира между Россией и Тунисом пройдет 26 августа в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Остальные игры хозяева проведут в Москве.

Отметим, что в связи с запретом Спортивного арбитражного суда (CAS) на участие российских спортсменов выступать на любых соревнованиях с национальным флагом и гимном до конца 2020 года хозяева ЧМ будут играть под названием Volleyball Federation of Russia (VFR).

ЧМ по волейболу пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Ранее Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде.

Видео: YouTube / Volleyball World