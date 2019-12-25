Глава РФ оценил успехи атлетов.

Российский президент Владимир Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде. Такое заявление глава государства сделал во время открытия заседания Совета по развитию физической культуры. Он поздравил национальные сборные с выдающимися показателями на международных соревнованиях. Политик пообещал лично встретиться с медалистами в ближайшее время.

Важно сделать следующий шаг - серьезно обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта. Владимир Путин, президент РФ

Путин также затронул вопрос развития юношеского спорта в России. Он отметил, что этот вопрос связан с итогами прошедших Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, так как дорога к большому спорту начинается с детства. Он объяснил свою позицию тем, что успехи атлетов служат позитивным примером для молодежи, которая в результате выбирает здоровый образ жизни.

Путин: решения CAS по российскому спорту были политически окрашены, но их нужно выполнять.

Фото: Kremlin.ru