Путин: решения CAS по российскому спорту были политически окрашены, но их нужно выполнять

Глава РФ оценил поддержку Арбитражного спортивного суда, которую оказали по иску WADA.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что решения CAS (Спортивного арбитражного суда) по российских атлетов были политически окрашены, но их нужно выполнять. Такое заявление глава государства сделал во время заседания Совета по развитию физической культуры.

Очевидна политическая окраска решения. К январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что CAS в декабре 2020 года постановил, что российские спортсмены до конца 2022 года не смогут выступать на Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом и гимном. Инстанция встала на сторону Всемирного антидопингового агентства ((WADA) в его споре против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Россия снимет с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Белоруссией.

Фото: Kremlin.ru