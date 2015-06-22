"Зенит" встретится с "Бетисом" в стыковых матчах Лиги Европы

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. По ее итогам петербургскому "Зениту" предстоит встретиться на одном поле с испанским "Бетисом". Информация появилась на сайте UEFA.
Всего в жеребьевке приняли участие 16 команд. Все пары стыковых матчей:
"Севилья" – "Динамо" (Загреб)
"Аталанта" – "Олимпиакос"
"Лейпциг" – "Реал Сосьедад"
"Барселона" – "Наполи"
"Боруссия" (Дортмунд) – "Рейнджерс" (Глазго)
"Шериф" – "Брага"
"Порту" – "Лацио"
Стыковые матчи пройдут 17 февраля, ответные игры состоятся 24 февраля. После чего победители присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы.
Итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022: Россия сыграет с Польшей.
Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
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