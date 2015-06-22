  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зенит" встретится с "Бетисом" в стыковых матчах Лиги Европы
Сегодня, 16:00
141
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

"Зенит" встретится с "Бетисом" в стыковых матчах Лиги Европы

0 0

Игра состоится 17 февраля 2022 года.

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. По ее итогам петербургскому "Зениту" предстоит встретиться на одном поле с испанским "Бетисом". Информация появилась на сайте UEFA.

Всего в жеребьевке приняли участие 16 команд. Все пары стыковых матчей: 

"Севилья" – "Динамо" (Загреб)

"Аталанта" – "Олимпиакос"

"Лейпциг" – "Реал Сосьедад"

"Барселона" – "Наполи"

"Боруссия" (Дортмунд) – "Рейнджерс" (Глазго)

"Шериф" – "Брага"

"Порту" – "Лацио"

Стыковые матчи пройдут 17 февраля, ответные игры состоятся 24 февраля. После чего победители присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы.

Итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022: Россия сыграет с Польшей.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Теги: бетис, зенит, лига европы, матч
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
edavmen
Сегодня 16:51

Прошу о помощи. Помогите, пожалуйста.

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии