"Зенит" встретится с "Бетисом" в стыковых матчах Лиги Европы

Игра состоится 17 февраля 2022 года.

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. По ее итогам петербургскому "Зениту" предстоит встретиться на одном поле с испанским "Бетисом". Информация появилась на сайте UEFA.

Всего в жеребьевке приняли участие 16 команд. Все пары стыковых матчей:

"Севилья" – "Динамо" (Загреб)

"Аталанта" – "Олимпиакос"

"Лейпциг" – "Реал Сосьедад"

"Барселона" – "Наполи"

"Боруссия" (Дортмунд) – "Рейнджерс" (Глазго)

"Шериф" – "Брага"

"Порту" – "Лацио"

Стыковые матчи пройдут 17 февраля, ответные игры состоятся 24 февраля. После чего победители присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы.

Итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022: Россия сыграет с Польшей.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов