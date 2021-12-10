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"Спартак" обыграл "Легию" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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Игра закончилась со счетом 1:0.

Российский столичный футбольный клуб "Спартак" обыграл польскую "Легию", после чего вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча в рамках заключительного этапа группового тура состоялась вечером 9 декабря на варшавской арене "Стадион Войска Польского". Москвичи одолели оппонентов с результатом 1:0.

Автором единственного забитого гола в игре стал на 17 минуте спортсмен по имени Зелимхан Бакаев. На восьмой минуте, добавленной ко второму тайму голкипер "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти соперников. Его исполнял форвард польской "Легии" Томаш Пекгарт.

Напомним, что вратарь Селихов отразил второй пенальти в текущем розыгрыше Лиги Европы. В первый раз футболист отразил удар с 11-метровой отметки в гостевом матче четвертого тура. Тогда Москва играла против английского "Лестера". Матч завершился ничьей со счетом 1:1. 

Арбитр матча "Зенита" с "Ростовом" ошибочно засчитал гол.

Фото и видео: YouTube / FC Spartak Moscow

Теги: легия, лига европы, москва, спартак
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