Арбитр матча "Зенита" с "Ростовом" ошибочно засчитал гол

По мнению экспертов, нападающий "Ростова" перед взятие ворот оттолкнул защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого. После этого следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу петербуржцев.

Стало известно, что на матче 17-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Ростовом" главный арбитр Алексей Матюнин ошибочно засчитал гол Николая Комличенко в ворота сине-бело-голубых на 25-й минуте встречи. Об этом 9 декабря сообщила экспертно-судейская комиссия при президенте РФС.

По мнению экспертов, нападающий "Ростова" перед взятием ворот оттолкнул защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого. После этого следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу петербуржцев.

Матюнин совершил еще одну ошибку: вместе с назначением пенальти на 9-й минуте он должен был удалять защитника зенитовцев Дмитрия Чистякова за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.

Ранее "Зенит" и "Челси" сыграли в ничью со счетом 3:3 в заключительном матче Лиги чемпионов. В результате игры "Зенит" занял третье место в группе Н, набрав пять очков. Петербургская команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако сможет сыграть в Лиге Европы.

Фото: Piter.tv

