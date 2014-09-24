"Зенит" и "Челси" сыграли в ничью со счетом 3:3 в заключительном матче Лиги чемпионов

В результате игры "Зенит" занял третье место в группе Н, набрав пять очков. Петербургская команда потеряла шансы на выход в выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако сможет сыграть в Лиге Европы.

В среду, 8 декабря, петербургский "Зенит" сыграл вничью с лондонским "Челси" в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Игра проходила на "Газпром Арене" в Петербурге.

Встречали завершилась со счетом 3:3. Так, на 3-й минуте Тимо Вернер из команды соперников забил первый гол в ворота сине-бело-голубых. За три минуты петербуржцам удалось забить два гола. Первый мяч в ворота лондонцев отправил полузащитник Клаудиньо на 38-й минуте, и сравнял счет. На 41-й минуте форвард Сердар Азмун вывел команду вперед.

Во втором тайме нападающий Ромелу Лукаку на 62-й минуте отправил еще один мяч в ворота сине-бело-голубых. На 85-й Вернер сделал дубль. На 4-й добавленной ко второму тайму минуте отличился хавбек "Зенита" Магомед Оздоев.

В результате игры "Зенит" занял третье место в группе Н, набрав пять очков. Петербургская команда потеряла шансы на выход в выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако сможет сыграть в Лиге Европы.

Ранее на Дворцовой площади хотят провести футбольный праздник в честь финала Лиги чемпионов. На проведение финала потребуется 288 млн рублей.

Фото: ФК "Зенит"