"Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" на матче 17-го тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В пятницу, 3 декабря, "Зенит" сыграл вничью с "Ростов" в рамках 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2. Игра проходила на домашней арене.

На 11-й минуте соперник, полузащитник Дмитрий Полоз, забил мяч в ворота сине-бело-голубых. На 25-минуте футбольной команде "Ростов" удалось удавить преимущество. В этот раз отличился Николай Комличенко.

Однако уже на 36-й минуте Кладуиьно оправил мяч в правый верхний угол ворот соперника. На 69-й минуте матча все также Клаудиньо сделал дубль, реализовав пенальти.

В результате игры сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу. На счету "Зенита" 37 очков. У "Ростова" 18 баллов, команда находится на 11-й позиции.

Добавим, что Piter.tv публиковал видео, как футболисты "Зенита" вышли на матч с "Ростовом" вместе с бездомными щенками. Дзюба укачивал милую дворняжку, Ерохину досталась лайка размером с него самого, собачка Малкома грустила. Все это - часть акции "Собакам лучше дома!".

Появилось видео, как на 61-й минуте болельщики "Зенита" покинули трибуны на матче против "Ростова". Таким образом они выразили солидарность с болельщиками московского ЦСКА.

Ранее стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Ростова".

Фото: ФК "Зенит"