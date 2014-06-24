Видео: болельщики "Зенита" покинули трибуны на матче против "Ростова"

Сегодняшний лозунг болельщиков: "Фанат — не преступник".

Болельщики "Зенита" покинули стадион на 61-й минуте матча против "Ростова". Таким образом они выразили солидарность с болельщиками московского ЦСКА.

На матче сине-бело-голубых с армейцами 28 ноября фанаты красно-синих устроили пиротехническое шоу на трибуне. После этого задержали 400 человек. Болельщики призвали массово бойкотировать матчи и уходить с трибун. Лозунгом стала фраза: "Фанат — не преступник".

Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному - жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового. говорится в сообщении "Ландскроны".

На момент ухода болельщиков счет был 2:1 в пользу "Ростова". Напомним, это последний матч для "Зенита" на "Газпром Арене" в текущем сезона Чемпионата России.

Видео: Piter.TV