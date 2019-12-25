Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Ростова"

Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Совсем скоро в Петербурге состоится матч между "Зенитом" и "Ростовом" в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. В пресс-службе сине-бело-голых рассказали, кто встретит противников на поле. В стартовый состав зенитовцев вошли: Михаил Кержаков (капитан команды), Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо и Артём Дзюба. В запасе остались: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Деян Ловрен, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов, Сердар Азмун, Даниил Кузнецов. Обслуживать матч будет бригада арбитра Алексея Матюнина. Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов