Матч "Зенит" – "Ростов" обслужит бригада арбитра Алексея Матюнина

В пятницу, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги в Петербурге пройдет матч "Зенита" с "Ростовом". Обслуживать игру будет бригада московского арбитра Алексея Матюнина. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба.
Следить за развитием игры вместе с ним будут его ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль) и Дмитрий Мосякин (Москва), резервный судья – Ян Бобровский (Петербург). Главный арбитр ВАР – Евгений Турбин (Дмитров), также следить за игрой будут его ассистенты – Александр Богданов (Верея) и Екатерина Курочкина (Малаховка).
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу против "Ростова".
Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
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