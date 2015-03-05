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Матч "Зенит" – "Ростов" обслужит бригада арбитра Алексея Матюнина
Сегодня, 10:02
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Матч "Зенит" – "Ростов" обслужит бригада арбитра Алексея Матюнина

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Матч пройдет на "Газпром Арене" 3 декабря в 19:00. В этот день оба вестибюля станции метро "Зенит" будут открыты на вход с 5:41 до 0:38.

В пятницу, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги в Петербурге пройдет матч "Зенита" с "Ростовом". Обслуживать игру будет бригада московского арбитра Алексея Матюнина. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба. 

Следить за развитием игры вместе с ним будут его ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль) и Дмитрий Мосякин (Москва), резервный судья – Ян Бобровский (Петербург). Главный арбитр ВАР – Евгений Турбин (Дмитров), также следить за игрой будут его ассистенты – Александр Богданов (Верея) и Екатерина Курочкина (Малаховка). 

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу против "Ростова".

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Теги: алексей матюнин, зенит, матч, ростов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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