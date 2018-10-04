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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу против "Ростова"
Сегодня, 16:31
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу против "Ростова"

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Матч пройдет на "Газпром Арене" в пятницу, 3 декабря, в 19:00.

Игроки петербургского "Зенита" вовсю готовятся к предстоящему матчу с "Ростовом" в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Однако снегопад вносит изменения в тренировочный план футболистов, рассказал главный тренер клуба Сергей Семак. 

По словам Семака, команда думает исключительно о предстоящей игре, на которой необходимо выложиться на все 100%. Тренер отметил, "Ростов" играет высоко, агрессивно, с большим объемом движения, единоборств, а также показывает хорошую интенсивность. Поэтому зенитовцы в первую очередь готовятся к матчу физически. 

В настоящее время точно неизвестно, кто выйдет на поле. Не исключено, что в матче против "Ростова" может выйти полный состав полевых игроков. Венделу намного лучше, но не факт, что он сыграет. Крицюк по-прежнему лечится. 

Матч пройдет на "Газпром Арене" в пятницу, 3 декабря, в 19:00. В этот день оба вестибюля станции метро "Зенит" будут открыты на вход с 5:41 до 0:38.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Теги: зенит, матч, ростов, сергей семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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