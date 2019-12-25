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Станцию метро "Зенит" откроют в день матча РПЛ с "Ростовом"
Сегодня, 14:21
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Станцию метро "Зенит" откроют в день матча РПЛ с "Ростовом"

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Оба вестибюля будут открыты на вход с 5:41 до 0:38

В пятницу, 3 декабря, на "Газпром Арене" в Петербурге в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет матч "Зенита" с "Ростовом". В связи с этим оба вестибюля станции метро "Зенит" будут открыты на вход с 5:41 до 0:38. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки. 

Напомним, в 16-м туре РПЛ "Зенит" разгромил московский ЦСКА. Матч завершился со счётом 2:0. В результате игры "Зенит" закрепился на первой строчке РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах, опережая московское "Динамо" на четыре балла.

Фото:  Piter.TV

Теги: зенит, матч, станция метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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