"Зенит" победил московский ЦСКА со счетом 2:0

ЦСКА на протяжении семи игр не может обыграть "Зенит". Последняя победа московской команды была в 2018 году.

"Зенит" одержал победу в игре против ЦСКА в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:0. Встреча проходила в Москве на "ВЭБ-Арене" и началась с минуты молчания в память о погибших шахтерах в Кузбассе. Авария на шахте "Листвяжная" произошла в четверг и унесла жизни более 50 человек.

На 34-й минуте Клаудиньо удалось забить мяч в ворота противника. Второй гол оформил Андрей Мостовой (90+4). Добавим, что полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос провел 100-й матч за сине-бело-голубых.

Отметим, что ЦСКА на протяжении семи игр не может обыграть "Зенит". Последняя победа московской команды была в 2018 году. В результате игры "Зенит" закрепился на первой строчке РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах и опережая московское "Динамо" на четыре балла.

Следующий матч "Зенит" проведет в Петербурге 3 декабря с "Ростовом".

Ранее мы писали о том, что объявили стартовый состав на игру "Зенит" против ЦСКА.

Фото: ФК "Зенит"