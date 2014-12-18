Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против ЦСКА

С первых минут на поле появятся Далер Кузяев и Малком. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

В воскресенье, 28 ноября, объявили стартовый состав футбольной команды "Зенита" против ЦСКА. Игра пройдет сегодня в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В основной состав вошли: Далер Кузяев, Малком, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Клаудиньо и Сердар Азмун. Вратарем выступит Михаил Кержаков, а капитаном команды назначен Деян Ловрен.

На скамейке запасных оказались: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Данила Хотулев, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Даниил Кузнецов, Артем Дзюба.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее мы сообщали, что молодежный "Зенит" разгромил "Мастер-Сатурна" с рекордным счетом 11:1. Такой счет был лишь однажды — в прошлом сезоне "Динамо" разгромило "Чертаново", но при этом пропустило трижды. Этот матч стал рекордным по количеству голов для Молодежной лиги.

Фото: Piter.tv