Молодежный "Зенит" разгромил "Мастер-Сатурна" с рекордным счетом 11:1

На 7-й минуте матча был удален вратарь "Мастер-Сатурна" за фол в штрафной, а сине-бело-голубым удалось реализовать пенальти.

В субботу, 27 ноября, в Петербурге прошел матч молодежной команды "Зенита" против "Мастер-Сатурна" в рамках Молодёжной лиги. Встреча завершилась с рекордным счетом 11:1 в пользу петербургской команды. Об этом сообщили на сайте ФК "Зенит".

На 7-й минуте матча был удален вратарь "Мастер-Сатурна" за фол в штрафной, а сине-бело-голубым удалось реализовать пенальти. В первом тайме молодежной "Зенит" забил еще четыре мяча в ворота противника.

Такой счет был лишь однажды — в прошлом сезоне "Динамо" разгромило "Чертаново", но при этом пропустило трижды. Этот матч стал рекордным по количеству голов для Молодежной лиги.

В результате 17 туров "Зенит"-м делит в турнирной таблице группы "Б" третье место с "Чертаново". Следующая игра пройдет на выезде 3 декабря. Сине-бело-голубые сразятся с командой "Сочи".

Ранее Алексей Миллер о смерти Германа Зонина: "Человек — легенда. Человек — история".

Фото: Вконтакте / "Газпром"-Академия