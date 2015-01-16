Алексей Миллер о смерти Германа Зонина: "Человек — легенда. Человек — история"

Герман Зонин ушел из жизни в возрасте 95 лет.

Умер бывший главный тренер "Зари" и сборной СССР Герман Зонин. Он ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом 26 ноября сообщили на сайте ФК "Зенит".

По словам Алексея Миллера, председателя правления ПАО "Газпром", Зонин был "Человек — легенда. Человек — история. Внесший неоценимый вклад в развитие нашего любимого клуба "Зенит", в его успехи и победы". Он также добавил, что сохранят "трогательную традицию "на фарт, на удачу" "Зенита" перед началом матча".

Ранее матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Фото: Telegram / ФК "Зенит"

