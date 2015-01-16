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Алексей Миллер о смерти Германа Зонина: "Человек — легенда. Человек — история"
Сегодня, 15:26
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Алексей Миллер о смерти Германа Зонина: "Человек — легенда. Человек — история"

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Герман Зонин ушел из жизни в возрасте 95 лет.

Умер бывший главный тренер "Зари" и сборной СССР Герман Зонин. Он ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом 26 ноября сообщили на сайте ФК "Зенит".

По словам Алексея Миллера, председателя правления ПАО "Газпром", Зонин был "Человек — легенда. Человек — история. Внесший неоценимый вклад в развитие нашего любимого клуба "Зенит", в его успехи и победы".  Он также добавил, что сохранят "трогательную традицию "на фарт, на удачу" "Зенита" перед началом матча". 

Ранее матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Фото: Telegram / ФК "Зенит"
 

Теги: заря, зенит, ссср, футболист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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