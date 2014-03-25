Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

С минуты молчания начнется и матч "Зенит" – ЦСКА.

Матчи 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, в том числе матч "Зенит" – ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского "Зенита".

Футбольный клуб "Зенит" выражает соболезнования родным и близким жертв трагедии. пресс-служба ФК "Зенит"

Тем временем зенитовцы во всю готовятся к предстоящей встрече с московским клубом. По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, подготовка к игре проходит в обычном режиме. Также Семак рассказал о состоянии Сердара Азмуна и Вендела. В настоящее время Вендел лечится, а Азмун "начал тренироваться в общей группе, если ничего не случится в ближайшие две тренировочные сессии, он будет готовиться к матчу".

Напомним, в воскресенье, 28 ноября, в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги в Москве пройдет матч "Зенита" с ЦСКА. Обслуживать игру будет бригада московского арбитра Сергея Карасева.

Фото: wikipedia.org