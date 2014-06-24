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Футболисты "Зенита" вышли на матч с "Ростовом" вместе с бездомными щенками

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Все это - часть акции "Собакам лучше дома!".

В пятницу, 3 декабря, игроки футбольной команды "Зенит" вышли на матч против "Ростова" с щенками из приюта в поддержку бездомных животных. Об этом сообщает корреспондент Piter.tv.

Так, Дзюба укачивал милую дворняжку, Ерохину досталась лайка размером с него самого, собачка Малкома грустила.  Все это - часть акции "Собакам лучше дома!". Зрители матча могу во время игры оставить заявку, а в дальнейшем забрать собаку с собой или помочь благотворительным зоозащитным организациям. 

Напомним, акция призвана обратить внимание на проблемы ответственности и ухода за домашними животными.

Ранее в России предлагают отменить НДС на продукты для благотворительности. Сейчас компании должны платить до 20% налога от стоимости продукции.

Видео: Piter.tv

Теги: акция, благотворительность, зенит, ростов, собакам лучше дома, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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