В России предлагают отменить НДС на продукты для благотворительности

Сейчас компании должны платить до 20% налога от стоимости продукции.

В Минфине совместно со специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС) прорабатывают вопрос об освобождении производителей от НДС на товары с истекающим сроком годности. Речь идет про товары, которые отдают на благотворительность. Об этом пишут "Известия".

В настоящее время компании, которые участвуют в благотворительности, вынуждены платить до 20% налога от стоимости продукции. Авторы инициативы подчеркивают, что ритейлу дороже обходится отправка еды на свалку, нежели участие в благотворительности. Отмечается, что ежегодно можно будет спасать не менее миллиона тонн еды после отмены НДС. В "Фудшеринге" посчитали, что это позволит едой обеспечить около 18 млн нуждающихся в России.

В Минпромторге эту идею поддержали. В ведомстве считают, что данную меру надо распространить и на товары первой необходимости.

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