СМИ: борьба с выбросами углерода приведет к подорожанию электричества на 28%

К 2050 году в России из-за борьбы с выбросами углерода электричество может подорожать на 28%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз аналитиков "ВТБ-Капитал".
Предполагается, что порядка 102,7 трлн рублей потребует сокращение выбросов к 2050 году на 60% от уровня 2019 года. Аналитики считают, что декарбонизация приведет к росту цен в России на продукцию. Больше всего вырастет стоимость электроэнергии – а 28%.
Аналитики подчеркивают, что данная оценка в целом соответствует стратегии Минэкономразвития. Она предполагает выделение 88,8 трлн рублей на сокращение выбросов.
Ранее мы писали, что после 2025 года в России может упасть спрос на ипотеку.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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