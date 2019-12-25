СМИ: борьба с выбросами углерода приведет к подорожанию электричества на 28%

Предполагается, что сокращение выбросов к 2050 году на 60% от уровня 2019 года потребует порядка 102,7 трлн рублей.

К 2050 году в России из-за борьбы с выбросами углерода электричество может подорожать на 28%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз аналитиков "ВТБ-Капитал".

Предполагается, что порядка 102,7 трлн рублей потребует сокращение выбросов к 2050 году на 60% от уровня 2019 года. Аналитики считают, что декарбонизация приведет к росту цен в России на продукцию. Больше всего вырастет стоимость электроэнергии – а 28%.

Аналитики подчеркивают, что данная оценка в целом соответствует стратегии Минэкономразвития. Она предполагает выделение 88,8 трлн рублей на сокращение выбросов.

Ранее мы писали, что после 2025 года в России может упасть спрос на ипотеку.

Фото: pixabay