После 2025 года в России может упасть спрос на ипотеку

Предполагается, что к тому моменту у большинства потенциальных заемщиков кредиты уже будут оформлены.

Опасения Центробанка России вызывают высокие темпы распространения жилищного кредитования. Информация об этом появилась в записке регулятора "Об оценке потенциального спроса на ипотеку".

Предполагается, что к 2025 году ипотечный спрос может быть исчерпан и крайне медленно пополняться в 2026-2030 годах. Такая ситуация, считают в ЦБ, окажет негативное влияние на рынок жилья и строительный сектор.

Регулятор считает, что отчасти отток спроса компенсирует рост доходов части семей. Кроме того, в ЦБ считают, что после 2025 года спрос на ипотеку на новостройки может обвалиться, потому что у большинства потенциальных заемщиков уже будут оформлены кредиты. Затем, отмечается в записке, спрос на ипотеку будет расти за счет повышения благосостояния младших поколений. Так, прирост ограничится в 250 тыс. семей в год, что в четыре раза меньше, чем в 2022-2025 годы.

Фото: pixabay