Матч баскетбольного "Зенита" с французами из "АСВЕЛ" отменили из-за коронавируса

Новую дату игры пока не определили.

Матч баскетбольного "Зенита" с "АСВЕЛ" из Франции, запланированный на 13 марта в рамках Евролиги, отменен. К такому решению пришло руководство европейского турнира за день до игры.

Вероятнее всего, отмена связана с бушующим в Европе коронавирусом, а матч должен был состояться во французском Лионе. В петербургском баскетбольном клубе отметили, что держат контакт с Евролигой по поводу дальнейших изменений в календаре состязаний. Новую дату игры с "АСВЕЛ" пока не назначили.



В рамках крупного турнира "Зенит" должен сразиться еще с израильским "Маккаби", турецким "Анадолу Эфес", сербским "Црвена Звезда", "Олимпией Милан" и "Реал Мадридом". Три из пяти матчей, согласно расписанию, должны состояться на площадках иностранных соперников. Судьба игр пока остается неизвестной.

Стало известно, что баскетбольные Евролигу и Еврокубок остановили из-за коронавируса.

Фото: Баскетбольный клуб "Зенит" / "ВКонтакте"