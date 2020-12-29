Зырянов заявил, что Семаку можно поставить памятник

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России.

Бывший игрок футбольного клуба "Зенит" и главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов предложил поставить памятник главному тренеру команды Сергею Семаку. Об этом Зырянов заявил в эфире "Матч ТВ".

Эксперт отметил, что команда близка к третьему чемпионству в России подряд. Однако вся борьба еще впереди. Зырянов напомнил, что Сергей Семак является единственным тренером-россиянином, который приводил команду к золотым медалям уже дважды, третье чемпионство не за горами.

То есть ему уже памятник на "Газпром Арене" можно ставить. В том числе с учётом того, с каким ресурсом игроков он это делает – отметил Зырянов.

Он напомнил, что результат в Лиге чемпионов, который не порадовал болельщиков "Зенита" в этом сезоне может быть другим, если тренировочный процесс зимой и летом будет со всеми сборами и контрольными матчами.

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России. Команда занимает первое место после 19 туров, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

Ранее мы сообщали о том, что после матча со "Спартаком", который прошел накануне, петербургский футбольный клуб "Зенит" ушел в отпуск. Через месяц команда пройдет медицинский осмотр в Петербурге, а 15 января пройдут первые в будущем году зимние тренировочные сборы "Газпром", которые пройдут в Дубай до 27 числа.

Там же пройдет серия товарищеских матчей, даты которых сообщат позже.

Фото: Piter.tv