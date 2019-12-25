"Зенит" ушел в зимний отпуск

Отпуск продлится до середины января.

После матча со "Спартаком", который прошел накануне, 16 декабря, петербургский футбольный клуб "Зенит" ушел в отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Через месяц команда пройдет медицинский осмотр в Петербурге, а 15 января пройдут первые в будущем году зимние тренировочные сборы "Газпром", которые пройдут в Дубай до 27 числа. Там же пройдет серия товарищеских матчей, даты которых сообщат позже.

Официальный матч пройдет 20 или 21 февраля на "Газпром Арене" против тульского "Арсенала".

Ранее мы писали, что "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:1. В итоге команда "Зенита" оторвалась в турнирной таблице от "Спартака" на шесть очков. Следующий матч состоится 20 февраля после тульского "Арсенала".

Фото: Piter.TV