"Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:1

Счет открыли на восьмой минуте.

В среду, 16 декабря, домашний матч 19-го тура чемпионата РПЛ против "Спартака" для "Зенита" завершился победой. Петербуржцы выиграли со счетом 3:1.

Сердар Азмун открыл счет на восьмой минуте. Защитник "Зенита" Деян Ловрен забил в свои же ворота на 22 минуте, тем самым сравнял счет. Благодаря Ярославу Ракицкому на 73 минуте петербуржцы вырвались вперед. Артем Дзюба забил третий гол на 93-й минуте.

В итоге команда "Зенита" оторвалась в турнирной таблице от "Спартака" на шесть очков. Следующий матч состоится 20 февраля после тульского "Арсенала".

Ранее мы писали, что фанаты подрались на матче "Зенит" – "Спартак"

Фото: instagram.com/landscrona/