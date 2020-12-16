Фанаты снова подрались на матче "Зенит" – "Спартак"

Изначально матч должен пройти без зрителей, но потом фанатам разрешили присутствовать в изолированных ложах.

Матче между "Зенитом" и "Спартаком" начался с драки фанатов. Видеозаписью драки поделились в соцсетях. Разнимать мужчин прыбли полицейские. Болельщиков "Спартака" вывели с трибун.

Суть конфликта заключается в следующем: изначально матч должен был пройти без зрителей. Однако позже было согласовано прибывание фанатов в изолированных ложах. Предполагается, что нечестные горожане, решив подзаработать, продали часть билетов москвичам. Болельщики "Спартака" оказались на центральном секторе в окружении местных. В соцсетях болельщики, которые были на матче, рассказали, что конфликт начался сразу же после того, как кто-то стал выкрикивать оскорбительные кричалки.

В дело вмешались стюарды и полиция. Фанатов "Спартака" вывели с центральной трибуны и пересадили на фанатский сектор.

Ранее мы писали, что Боярский спрогнозировал, кто забьет первый гол в матче "Зенита" и "Спартака".

Видео: Gosha Chernov / Twitter