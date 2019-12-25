Боярский спрогнозировал, кто забьет первый гол в матче "Зенита" и "Спартака"

Артист считает, что ничья – это самое печальное, что может случиться с "Зенитом" в этой игре.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский спрогнозировал, кто и с чьей подачи забьет первый гол в матче "Зенита" и "Спартака". По мнению артиста, это сделает Азмун с подачи Дзюбы. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Боярский считает, что "Зениту" необходимо доказывать свою состоятельность. Самое печальное, что может произойти с петербургским клубом в матче 19-го тура чемпионата России по футболу – это ничья.

Игра между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 16 декабря в 20 часов. После 18 туров сине-бело-голубые возглавляют таблицу РПЛ с 38 очками. Дале следуют красно-белые с отставанием в три очка.

Ранее Боярский пришел в ужас от современной музыки.

Фото: Instagram / boyarskiy_official