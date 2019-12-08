"Зенит" сыграет с УНИКСом при зрителях

Петербургский "Зенит" и казанский УНИКС встретятся 6 декабря. Матч пройдет со зрителями, рассказали в пресс-службе "Зенита".
Болельщиков убедительно просят соблюдать меры безопасности и с пониманием относиться ко всем требованиям, которые будут предъявлять службы. В случае, если все пройдет хорошо, "Сибур Арена" и дальше сможет принимать болельщиков.
Игра Единой лиги ВТБ начнется в 18:00.
Ранее мы писали, что умер отец футболистов сборной России Миранчуков.
Фото: vk.com/zenitbasket
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