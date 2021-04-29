"Зенит" проиграл "Барселоне" в третьем матче четвертьфинала Евролиги

Следующая игра серии пройдет 30 апреля в Петербурге.

Баскетбольный "Зенит" уступил "Барселоне" в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги.

Испанский клуб обыграл хозяев площадки со счетом 78:70. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Барселоны" Брэндон Дэвис. Он набрал 22 очка. В составе петербургской команды больше всех очков набрал защитник Билли Бэрон - 19.

Благодаря этой победе "Барселона" повела в серии с "Зенитом" - 2:1. Следующий матч пройдет в Петербурге 30 апреля. В случае очередного успеха испанский клуб выйдет в "Финал четырех" Евролиги.

Ранее мы сообщали, что ЦСКА обыграл "Фенербахче" и вышел в финал баскетбольной Евролиги.

Видео: YouTube / EUROLEAGUE BASKETBALL